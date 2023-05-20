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В Прикубанский округ Краснодара вернулся свет после масштабной аварии

В Прикубанский округ Краснодара вернулся свет после масштабной аварии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня вечером в дома и квартиры Прикубанского округа Краснодара вернулось электроснабжение, исчезнувшее утром из-за двойной аварии на киловольтных кабелях. Авария затронула более 4 тыс краснодарцев.

Сегодня в Краснодаре произошло массовое отключение электричества – свет исчез из домов и квартир Прикубанского округа, авария коснулась свыше 4 тыс краснодарцев, живущих на 14 улицах.

Как установили электрики, причиной отключения домохозяйств от электроснабжения стали два нарушения целостности киловольтных кабелей, приведшие к прекращению работы почти 70 подстанций.

По данным краснодарской диспетчерской, с аварией удалось справиться вечером воскресенья. На данный момент во все дома и квартиры Прикубанского округа вернулся свет.

Как именно был нанесен урон киловольтным кабелям, не уточняется.

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