В Прикубанский округ Краснодара вернулся свет после масштабной аварии

Опубликовано: 18:58, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером в дома и квартиры Прикубанского округа Краснодара вернулось электроснабжение, исчезнувшее утром из-за двойной аварии на киловольтных кабелях. Авария затронула более 4 тыс краснодарцев.

Сегодня в Краснодаре произошло массовое отключение электричества – свет исчез из домов и квартир Прикубанского округа, авария коснулась свыше 4 тыс краснодарцев, живущих на 14 улицах.

Как установили электрики, причиной отключения домохозяйств от электроснабжения стали два нарушения целостности киловольтных кабелей, приведшие к прекращению работы почти 70 подстанций.

По данным краснодарской диспетчерской, с аварией удалось справиться вечером воскресенья. На данный момент во все дома и квартиры Прикубанского округа вернулся свет.

Как именно был нанесен урон киловольтным кабелям, не уточняется.