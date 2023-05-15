В Краснодаре из-за аварии остались без света 2 тыс человек

В Краснодаре из-за утренней аварии пропал свет более чем у 2 тыс местных жителей. Аварийное отключение электроэнергии произошло примерно в десять часов
В понедельник утром из-за аварии, произошедшей на трансформаторной подстанции Краснодара, отключилась электроэнергия в одном из городских округов. Об этом сказано в сообщении, появившемся в Telegram-канале ЕДДС города.
Авария случилась около десяти часов утра. В настоящее время без электроэнергии остаются 2,1 жителей краевой столицы. В общей сложности свет пропал на десяти улицах.
Специалисты приступили к восстановительным работам.