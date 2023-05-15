В Краснодаре из-за аварии остались без света 2 тыс человек

Опубликовано: 13:05, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодаре из-за утренней аварии пропал свет более чем у 2 тыс местных жителей. Аварийное отключение электроэнергии произошло примерно в десять часов

В понедельник утром из-за аварии, произошедшей на трансформаторной подстанции Краснодара, отключилась электроэнергия в одном из городских округов. Об этом сказано в сообщении, появившемся в Telegram-канале ЕДДС города.

Авария случилась около десяти часов утра. В настоящее время без электроэнергии остаются 2,1 жителей краевой столицы. В общей сложности свет пропал на десяти улицах.

Специалисты приступили к восстановительным работам.