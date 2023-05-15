Лето приходит на южные курорты России

Опубликовано: 11:02, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На этой неделе в Краснодарском крае будет по-летнему жарко. Синоптики обещают плюс 28 и короткие грозы.

Жаркий сезон наступает на юге России, в Краснодарский край приходит летнее тепло.

Воздух на черноморских курортах начинает прогреваться, в ближайшие дни потеплеет до 28 градусов. Такая погода может сопровождаться короткими грозами, отметили в центре погоды «Фобос».

Во вторник на Кубани будет теплее, чем в понедельник, а осадков уже не будет, добавили синоптики. В столице региона можно ожидать 25 градусов тепла к середине недели. На курортах потеплеет быстрее.