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Лето приходит на южные курорты России

Лето приходит на южные курорты России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На этой неделе в Краснодарском крае будет по-летнему жарко. Синоптики обещают плюс 28 и короткие грозы.

Жаркий сезон наступает на юге России, в Краснодарский край приходит летнее тепло.

Воздух на черноморских курортах начинает прогреваться, в ближайшие дни потеплеет до 28 градусов. Такая погода может сопровождаться короткими грозами, отметили в центре погоды «Фобос».

Во вторник на Кубани будет теплее, чем в понедельник, а осадков уже не будет, добавили синоптики. В столице региона можно ожидать 25 градусов тепла к середине недели. На курортах потеплеет быстрее.

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