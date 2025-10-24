Вестник Кавказа

Будапешт подаст в суд на Брюссель из-за решения по российским энергоресурсам — Орбан

Будапешт подаст в суд на Брюссель из-за решения по российским энергоресурсам — Орбан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Виктор Орбан заявил, что Венгрия подаст в суд на Еврокомиссию из-за того, что ЕС заставляет венгров отказаться от российского газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление о том, что в Будапеште подадут в Европейский суд на Евросоюз, во время интервью в эфире местного радио.

Связано такое решение с тем, что Еврокомиссия заставляет Венгрию отказаться от российского газа.

"Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем"

– Виктор Орбан

Напомним, ранее стало известно о том, что Венгрия получила разрешение от Белого дома покупать российские энергоресурсы, несмотря на санкции со стороны США.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
355 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.