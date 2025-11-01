Брюссель готовит визовую атаку на Грузию

Глава евроструктуры, отвечающей за расширение Евросоюза, Марта Кос рассказала сегодня о намерении Брюсселя ввести в течение месяца новые правила безвизового режима с Грузией, которые позволят отменять грузинским гражданам разрешение на пребывание в странах ЕС.
"В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии"
– Марта Кос
Она пояснила, что это делается ради помощи Грузии в интеграции в Евросоюз. По словам Кос, сейчас Грузия взяла внешнеполитический курс прочь от ЕС, и наказание в виде выборочной приостановки безвизового режима должно помочь Тбилиси изменить свое поведение.
Между тем спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что Грузия не подчинится воли Еврокомиссии, но не перестанет стремиться к интеграции в Евросоюз.
"Вместо того чтобы содействовать демократии, экономической свободе, социальной ответственности, миру и сотрудничеству, мы видим попытки Брюсселя подчинить правительство Грузии идеологическому и политическому диктату"
– Шалва Папуашвили
Папуашвили также заявил, что современные евробюрократы выхолостили само понятие европейских ценностей, понимая под ними только подчинение партнеров воле ЕС, но Тбилиси продолжит бороться с ними за нормализацию контактов Евросоюза со странами-кандидатами.