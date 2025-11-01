Еврокомиссия в скором времени начнет лишать граждан Грузии права на безвизовый въезд в страны Евросоюза, предупредила представитель ЕК Марта Кос.

Глава евроструктуры, отвечающей за расширение Евросоюза, Марта Кос рассказала сегодня о намерении Брюсселя ввести в течение месяца новые правила безвизового режима с Грузией, которые позволят отменять грузинским гражданам разрешение на пребывание в странах ЕС.

"В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии"

– Марта Кос

Она пояснила, что это делается ради помощи Грузии в интеграции в Евросоюз. По словам Кос, сейчас Грузия взяла внешнеполитический курс прочь от ЕС, и наказание в виде выборочной приостановки безвизового режима должно помочь Тбилиси изменить свое поведение.

Между тем спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что Грузия не подчинится воли Еврокомиссии, но не перестанет стремиться к интеграции в Евросоюз.

"Вместо того чтобы содействовать демократии, экономической свободе, социальной ответственности, миру и сотрудничеству, мы видим попытки Брюсселя подчинить правительство Грузии идеологическому и политическому диктату"

– Шалва Папуашвили

Папуашвили также заявил, что современные евробюрократы выхолостили само понятие европейских ценностей, понимая под ними только подчинение партнеров воле ЕС, но Тбилиси продолжит бороться с ними за нормализацию контактов Евросоюза со странами-кандидатами.