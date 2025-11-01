Еврокомиссия заявила о тупиковой ситуации на переговорах с Турцией

Вот уже семь лет, как переговоры об интеграции Турции в ЕС не сдвигаются с места – об этом факте рассказали в Еврокомиссии, чьи сотрудники ответственны за расширение Евросоюза.

Еврокомиссия констатировала отсутствие прогресса в переговорах с Турцией по интеграции республики в Евросоюз. Как отметили авторы доклада ЕК по расширению ЕС, переговорный процесс не продвигается на протяжении семи лет.

Еврочиновники пояснили, что власти Турции не выполняют те требования, которые выдвигает им Еврокомиссия, и проводят независимую политику как внутри республики, так и в международных отношениях.

Традиционно на первую позицию в претензиях ЕС к Турции поставлено несоответствие событий в турецком государстве "демократическим стандартам" Запада, на сей раз сюда включены уголовные дела против оппозиционных политиков и чиновников.

"Переговоры о вступлении Турции в ЕС остаются в тупике с 2018 года"

– Еврокомиссия

Напомним, что Турция получила статус кандидата на вступление в Евросоюз еще в 1999 году. На протяжении последних 20 лет Анкара безуспешно проводит переговоры с Брюсселем о евроинтеграции, однако еврочиновники не спешат расширять ЕС Турецкой Республикой.