Бросивших "коктейль Молотова" в полицию посадят в тюрьму в Грузии

В Грузии определились с наказанием для двух участников протестных акций, бросивших в правоохранителей "коктейли Молотова". Ближайшие годы им предстоит провести за решеткой.

Тбилисский городской суд вынес приговор Давиду Ломидзе и Темуру Засохашвили, принимавшим участие в протестных акциях в конце 2024 года.

Мужчины признаны виновными в нападении на спецназовцев. Их приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемые бросили в правоохранителей "коктейли Молотова" на одной из улиц, расположенных возле здания парламента в Тбилиси. В результате их действий загорелся водомет.

При этом во время судебного заседания обвиняемые обратились к присутствующим в зале и заявили, что они ни в чем не виноваты..

Напомним, прошлой осенью власти Грузии объявили о том, что отложили до 2028 года старт переговоров о вступлении республики в Евросоюз. После этого страну охватили массовые протестные акции.