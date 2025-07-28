Директор СМИ получил срок за пощечину полицейскому в Грузии

Суд определился с наказанием для директора интернет-издания "Батумелеби". Ближайшие два года ему предстоит провести за решеткой.

В Грузии приговорили к двум годам тюрьмы директора интернет-издания "Батумелеби" Мзию Амаглобели, которая в ходе протестной акции нанесла сотруднику полиции удар по лицу. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Приговор Амоглобели вынес Батумский городской суд. Изначально ей грозило от 4 до 7 лет лишения свободы по статье о нападении на полицейского, однако в итоге судья переквалифицировала дело на статью о сопротивление представителю власти.

Директор интернет-издания был задержан на митинге, проходившем возле главного управления полиции Аджарии в Батуми 12 января.