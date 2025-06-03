BP заинтересована в добыче газа на месторождении "Карабах"

Британская компания BP рассматривает возможность добычи газа на месторождении "Карабах" в Азербайджане, поведал вице-президент по финансам в регионе Колин Аллан.
"Хотя на данный момент мы сосредоточены преимущественно на освоении нефтяных ресурсов этого месторождения, здесь были обнаружены и газовые ресурсы, и в будущем мы рассмотрим возможности их разработки"
– Колин Аллан
Аллан отметил, что BP подписала договор об участии в освоении месторождения "Карабах". Британцы намерены добывать "черное золото" с 2029 года.
Отметим, что общие запасы нефти на месторождении, расположенном в 120 км от Баку, оцениваются в 60 млн тонн, для извлечения доступно более 20 млн тонн, запасы газа оцениваются в 13 млрд кубометров. Глубина залегания ресурсов составляет 150-200 м.