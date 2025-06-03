Вестник Кавказа

BP заинтересована в добыче газа на месторождении "Карабах"

BP заинтересована в добыче газа на месторождении "Карабах"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Газовые запасы месторождения "Карабах" заинтересовали британскую BP, которая ранее договорилась о добыче нефти.

Британская компания BP рассматривает возможность добычи газа на месторождении "Карабах" в Азербайджане, поведал вице-президент по финансам в регионе Колин Аллан. 

"Хотя на данный момент мы сосредоточены преимущественно на освоении нефтяных ресурсов этого месторождения, здесь были обнаружены и газовые ресурсы, и в будущем мы рассмотрим возможности их разработки"

– Колин Аллан

Аллан отметил, что BP подписала договор об участии в освоении месторождения "Карабах". Британцы намерены добывать "черное золото" с 2029 года. 

Отметим, что общие запасы нефти на месторождении, расположенном в 120 км от Баку, оцениваются в 60 млн тонн, для извлечения доступно более 20 млн тонн, запасы газа оцениваются в 13 млрд кубометров. Глубина залегания ресурсов составляет 150-200 м.

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