Вестник Кавказа

Более 40 российским гимнастам присвоили нейтральный статус

Более 40 российским гимнастам присвоили нейтральный статус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
FIG присвоила нейтральный статус четырем десяткам российских гимнастов. Ранее сообщалось, что этот статус все равно не позволит им принять участие в турнирах международной федерации

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус 43 спортсменам из России. Об этом информирует 3 мая сама организация.

В список вошли 17 российских художественных гимнасток, 14 спортивных гимнастов и 12 прыгунов на батуте. Ознакомиться с полным списком спортсменов, получивших нейтральный статус, можно на сайте FIG.

Ранее сообщалось, что спортсмены из РФ, которые выступают в спортивной и художественной гимнастике, даже после получения нейтрального статуса не смогут участвовать в турнирах FIG.

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