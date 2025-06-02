Боксеры из Азербайджана завоевали семь медалей в Грузии

Азербайджанские боксеры триумфально завершили международный турнир в Грузии, завоевав семь медалей.
Начинающие боксеры из Азербайджана успешно выступили на турнире в грузинском Поти. Юниоры добыли семь медалей разного достоинства, информирует пресс-служба Федерации бокса Азербайджана.
Чемпионами турнира стали Билалхабаши Назаров, Зидан Гумбатов и Магомед Джафаров.
Серебро получили Субхан Бабаев и Гусейн Гусейнли, а бронзовые награды достались Нихату Гасымову и Рзе Рзаеву.
Ранее женская сборная Азербайджана по дзюдо завоевала четыре медали на Кубке Европы в Сараево, две из которых – золотые.