Вестник Кавказа

Боксеры из Азербайджана завоевали семь медалей в Грузии

Боксеры из Азербайджана завоевали семь медалей в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские боксеры триумфально завершили международный турнир в Грузии, завоевав семь медалей.

Начинающие боксеры из Азербайджана успешно выступили на турнире в грузинском Поти. Юниоры добыли семь медалей разного достоинства, информирует пресс-служба Федерации бокса Азербайджана. 

Чемпионами турнира стали Билалхабаши Назаров, Зидан Гумбатов и Магомед Джафаров. 

Серебро получили Субхан Бабаев и Гусейн Гусейнли, а бронзовые награды достались Нихату Гасымову и Рзе Рзаеву.

Ранее женская сборная Азербайджана по дзюдо завоевала четыре медали на Кубке Европы в Сараево, две из которых – золотые.

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