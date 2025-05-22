Боксер из Азербайджана признан лучшим на турнире в Алматы

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов стал победителем международного турнира в Алматы, который проходил на базе спортивного клуба Минобороны Казахстана – он признан лучшим в весовой категории до 48 килограммов.

В крупнейшем казахстанском мегаполисе Алматы завершился 28-й Международный турнир по боксу, посвященный 101-летию со дня рождения первого министра обороны независимого Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Соревнования проходили на базе Центрального спортивного клуба министерства обороны страны, на них за звание чемпионов боролись 218 боксеров из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Монголии, Узбекистана и Ирана. Казахстана, передает АЗЕРТАДЖ.

По итогам поединков лучшим в весовой категории до 48 кг строгой представительной судейской коллегией был признан победителем спортсмен из Азербайджана Субхан Мамедов.

На соревнованиях присутствовали также наблюдатели из Ирана и ОАЭ.