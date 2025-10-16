Ближний Восток на пороге дефицита воды

Проблема водного дефицита, о котором накануне рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, реальна, подтверждают экологи: если ничего не делать на уровнях государства и гражданского общества, через четыре года засуха может стать постоянным явлением на всем Ближнем Востоке.

Турецкий эколог Синан Джан, комментируя озвученное накануне предупреждение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о начале водного кризиса в густонаселенных городах – Стамбуле, Бурсе и Анкаре – спрогнозировал резкое падение доступности водных ресурсов на всем Ближнем Востоке в течение ближайших четырех лет.

Синан Джан пояснил, что в регионе в настоящее время меняется климат, частота и объемы осадков уменьшаются, все чаще наступают засухи в наиболее жаркие периоды. Из-за этого угроза постоянной нехватки воды реальна и для Турции, и для соседних стран.

"Согласно данным метеорологической службы, за последние 12 месяцев количество осадков в Турции снизилось до самого низкого уровня за последние 52 года, а в средиземноморском регионе – на 31%"

– Синан Джан

Бездействие государств, оказавшихся в зоне медленно нарастающего природного стихийного бедствия, может привести к долгосрочным проблемам с обеспечением граждан и производств водой. В связи с этим Джан обратил внимание на необходимость и в Турции, и в других странах на государственном уровне заниматься проектами по наращиванию водных ресурсов.

Также Синан Джан подчеркнул, что помочь решению проблемы может и эффективное использование водных ресурсов населением и бизнесом в больших населенных пунктах.

"Вода – это жизнь. Если доступ к воде сократится, это приведет к экономическим и социальным проблемам. Каждый должен сделать все, чтобы наши города и водные ресурсы стали более устойчивыми к изменению климата"

– Синан Джан