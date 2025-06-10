Безопасность туристов в Абхазии обеспечит туристическая милиция

Проект создания туристической милиции реализуется в тестовом режиме в Сухуме. Если он окажется успешным, то опыт будет распространен на всю республику.

Туристическая милиция появилась в Абхазии – пока в пилотном режиме и только в столице республики.

Сегодня состоялся строевой смотр нового подразделения МВД – его провел вице-премьер и глава ведомства Роберт Киут.

Он пояснил, что решение о создании туристической милиции было принято в связи с ежегодным ростом турпотока.

"Мы решили создать на базе школы милиции такое подразделение, которое в летний курортный сезон будет нести службу в местах массового пребывания отдыхающих"

– Киут

Вице-премьер уточнил, что на первом этапе такие милиционеры начнут работать в столице Сухуме. Они будут следить за

правопорядком в курортных зонах, а в случае необходимости – помогут гостям республики информационно. На данный момент этой работой занимаются и курсанты, и выпускники школы милиции, и сотрудники МВД. В общей сложности в работе задействованы 25 человек.

Киут добавил, что им дадут особую форму: белые футболки с надписью "Туристическая милиция", а также бейсболки.