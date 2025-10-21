Беспроводная связь появится в 214 селения Дагестана на горизонте четырех лет

Более двух сотен труднодоступных горных сел в Дагестане будут обеспечены мобильной связью до конца 2029 года, объявил глава республиканского Минцифры Юрий Гамзатов.

Как рассказал глава Минцифры Дагестана Юрий Гамзатов, власти планируют в течение ближайших четырех лет поставить в республике достаточно базовых станций для обеспечения стабильной мобильной связью не менее 214 дагестанских селений в труднодоступных горных районах.

По его словам, в 2023-2025 годах в Дагестане было установлено свыше 100 базовых станций. Работа ведется полным ходом, так что в ноябре-декабре мобильную связь получат еще 25-30 селений.

Гамзатов пояснил, что работы проводятся в соответствии с общероссийским проектом по ликвидации цифрового неравенства граждан, чьи обновленные правила позволили упростить проведение связи не только в малые селения (100-500 человек), но и в более крупные (500-1000 человек), пишет "ТАСС-Кавказ".

"У нас реализуется проект "Устранение цифрового неравенства" с 2023 года, и на сегодняшний день он охватил около 100 населенных пунктов, где ранее отсутствовала связь любого формата. В основном это горные поселения, в которых и выполняется данная программа"

– Юрий Гамзатов