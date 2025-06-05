Белый дом призвал восстановить сектор Газа

В Белом доме назвали сектор Газа непригодным для жизни. Там призвали восстановить анклав и положить конец конфликту.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что американская администрация во главе с Дональдом Трампом считает сектор Газа непригодным для жизни местом.

По ее словам, президент США реалистично оценивает положение дел в регионе и заявляет о крайне плачевной ситуации в анклаве в настоящее время.

Она заявила, что сектор Газа необходимо восстановить с помощью партнеров. Ливитт также добавила, что руководитель США хочет, чтобы это случилось.

Пресс-секретарь подчеркнула, что основным приоритетом администрации Трампа на сегодняшний день является освобождение заложников и прекращение конфликта.