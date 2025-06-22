Вестник Кавказа

Бейрут примет переговоры США и Ливана по урегулированию с Израилем

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ливанскую столицу прибыл спецпредставитель США, он представит руководству страны предложение по урегулированию с Израилем. Предложение включает разоружение "Хезболла".

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак в понедельник представит руководству Ливана дорожную карту по урегулированию конфликта с Израилем, пишет газета Asharq al-Awsat.

Эмиссар США встретится с президентом Ливана Джозефом Ауном, премьер-министром страны Навафом Саламом и спикером парламента Набихом Берри. На встрече будет обсуждаться дорожная карта по урегулированию ситуации. План включает разоружение движения "Хезболла".

Отметим, что в Бейруте 5 августа одобрили план передачи оружия шиитского движения армии Ливана до конца текущего года. Ожидается, что Баррак добьется от Израиля начала вывода военных с юга Ливана.

