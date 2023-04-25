Батуми отметит День города "Батумоба" большой развлекательной программой 29 апреля, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Праздник стартует с 12:00 по местному времени на территории Летнего театра. Участников мероприятия ожидает концерт грузинского фольклора и мюзикл Mamma Mia.
Также любой желающий получит право на бесплатный вход в Ботанический сад. Развлекать горожан будет и прогулочный поезд с духовым оркестром. Кроме того, в городе обустроят стенд с городами-побратимами.
Помимо музыкального сопровождения, жителей и гостей города ожидают выставки местных художников, спортивные соревнования, кинопоказы, дегустация национальных блюд, чествование почетных батумцев и другие мероприятия.
Завершится "Батумоба" в 21:00 праздничным фейерверком.