Опубликовано: 16:39, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для жителей и гостей Батуми подготовили развлекательную программу ко Дню города. В рамках празднования организуют концерты и выставки, а завершится праздник салютом.

Батуми отметит День города "Батумоба" большой развлекательной программой 29 апреля, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Праздник стартует с 12:00 по местному времени на территории Летнего театра. Участников мероприятия ожидает концерт грузинского фольклора и мюзикл Mamma Mia.

Также любой желающий получит право на бесплатный вход в Ботанический сад. Развлекать горожан будет и прогулочный поезд с духовым оркестром. Кроме того, в городе обустроят стенд с городами-побратимами.

Помимо музыкального сопровождения, жителей и гостей города ожидают выставки местных художников, спортивные соревнования, кинопоказы, дегустация национальных блюд, чествование почетных батумцев и другие мероприятия.

Завершится "Батумоба" в 21:00 праздничным фейерверком.