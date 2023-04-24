Аджария показала свой туристический потенциал в Казахстане

Аджарская автономная республика показала свои туристические продукты и услуги черноморского региона Грузии в ходе 21-й по счету крупнейшей выставки туризма Kitf 2023, проходившей в Алматы с 19 по 21 апреля, сообщает департамент туризма и курортов Аджарии.
Акцент в экспозиции, представленной регионом, был сделан на презентации его туристических возможностей, включая многообразие морских и горных туристических продуктов. Также руководство Департамента туризма Аджарии обсудило возможные варианты сотрудничества с представителями авиакомпаний, туристических агентств, рекламных компаний и бизнеса, передает Sputnik Грузия.
Аджария показывает хорошую динамику восстановления туризма после пандемии коронавируса – в минувшем 2022 году здесь отдохнули 3,9 млн туристов, ожидания в высокий сезон нынешнего года у правительства еще более высокие.
Напомним, казахстанская международная выставка KITF проводится с 2001 года. Ее экспозиция является самой крупной профессиональной площадкой по туризму в Центральной Азии и главным событием туротрасли страны. В этом году в выставке приняли участие 258 компаний из 22 стран мира.