Вестник Кавказа

Сто всадников из КЧР преодолели конный переход через перевал Гум-баши

Сто всадников из КЧР преодолели конный переход через перевал Гум-баши
© Фото: Telegram-канал Рашида Темрезова
Сегодня в карачаево-черкесском ауле Учкулан завершился переход из села Красный Курган через перевал Гум-баши и Худесское ущелье, который был посвящен Дню Победы и Дню возрождения карачаевского народа – в нем приняли участие более ста всадников.

Сегодня в ауле Учкулан (Карачаево-Черкесия) завершился трехдневный конный переход, посвященный Дню Победы и Дню возрождения карачаевского народа, в котором приняли участие более ста всадников, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

"Сегодня в Учкулане... поприветствовал участников трехдневного конного перехода в честь Дня Победы и Дня возрождения карачаевского народа. В годы Великой Отечественной войны карачаевцы вместе с представителями других народов достойно сражались с фашизмом на фронтах. Наши современники уважают духовное и историческое наследие поколения победителей. Российские бойцы вновь на передовой в зоне СВО - они борются с неонацизмом"

- Рашид Темрезов

Конный переход прошел на лошадях карачаевской породы – всадники с флагами России, КЧР и Знаменем Победы преодолели горный маршрут из села Красный Курган через перевал Гум-баши и Худесское ущелье в аул Учкулан. Сегодня в ауле прошли конные состязания с участием 20 скакунов, также здесь состоялась выставка изделий мастеров шорного дела и клинковых изделий, добавил глава региона.

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