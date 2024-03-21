В Карачаевске к Ураза-байраму открылась новая мечеть

Свои двери для прихожан сегодня открыла новая мечеть в Карачаевске – завершение ее строительства приурочили к окончанию мусульманского поста Рамадан. Мечеть небольшая – всего 100 кв м, она рассчитана на 70 верующих.

К празднику Ураза-байрам, знаменующему окончание мусульманского поста Рамадан, в небольшом городе Карачаевск с населением почти 24 тыс человек, открылась новая мечеть, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба правительства Карачаево-Черкесии (КЧР).

"Открытие новой мечети в канун праздника Ураза-байрам - замечательная возможность укрепить духовные связи, собраться вместе, искать утешение и поддержку в общей вере"

- пресс-служба правительства КЧР

Мечеть небольшая – ее площадь всего 100 кв м, она может единовременно принять 70 верующих, возводилась она на пожертвования местных жителей и спонсоров, но для многонациональной Карачаево-Черкесии это большое событие – ведь все праздники здесь принято отмечать вместе не зависимо от национальности и вероисповедания, - добавили в пресс-службе правительства.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что предстоящая среда, 10 апреля, в связи с празднованием Ураза-байрама в КЧР будет выходным днем - указ об этом подписал глава республики Рашид Темрезов. Тем же, кто будет вынужден работать в этот день, для отдыха предоставят другой день.