Вестник Кавказа

Башкирия наращивает экспорт муки в страны Южного Кавказа

Башкирия наращивает экспорт муки в страны Южного Кавказа
© Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Башкортостану
Башкирская мука пользуется повышенным спросом за рубежом – ее охотно покупают в странах Южного Кавказа и Средней Азии, что позволило предприятиям башкирского АПК серьезно нарастить экспорт продукта №1.

Только за семь месяцев 2025 года Башкортостан экспортировал в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Туркмению и Узбекистан в полтора раза больше пшеничной и ржаной муки, до 14,6 тыс т, чем за тот же период годом ранее, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону. 

Пробы всех партий продукта №1 успешно и в полном объеме прошли исследования в Башкирской испытательной лаборатории, подтвердив: мука полностью соответствуют требованиям стран-импортеров, констатировали в надзорном ведомстве, передает "Башинформ".

Всего с начала текущего 2025 года Башкирия в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" экспортировала 125 тыс т зерна, муки и круп. Он позволит нарастить к 2030 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1180 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.