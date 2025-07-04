Вестник Кавказа

Россия наращивает экспорт мяса индейки в Азербайджан

Россия на 20% нарастила экспорт в Азербайджан мяса индейки, поставляемого в страну из Башкирии – накануне управление Россельхознадзора по республике сообщило о досмотре партии экспортных замороженных полуфабрикатов.

Специалисты отдела ветеринарного надзора Россельхознадзора на Государственной границе РФ и транспорте проконтролировали на границе с Азербайджаном 15-ю по счету с начала года партию в 18,5 т замороженных мясных полуфабрикатов, произведенных в башкирском городе Мелеуз.

С начала года из Башкортостана в Азербайджан было экспортировано 271,5 т мяса индейки, это на 43,5 т или на 20% больше, чем за тот же период годом ранее, передает "Стерлеград".

Специалисты ведомства отметили, что образцы продукции башкирских производителей прошли полный комплекс лабораторных исследований и признаны полностью соответствующими требованиям страны-импортера, мясной заморозке выдан соответствующий экспортный ветеринарный сертификат.

