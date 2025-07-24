Азербайджан нарастил ненефтяной экспорт в Россию

Москва и Баку продолжают поддерживать высокий уровень торгового сотрудничества: поставки ненефтяной продукции из Азербайджана в Россию выросли за первое полугодие.

Объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в РФ вырос на 8,2% за первые шесть месяцев текущего года, информирует Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Сообщается, что общий объем поставок товаров из Азербайджана в Россию составил $586 млн.

Как отметили аналитики, экспорт в Турцию упал на 6,4% за январь-июнь, зато значительно выросли поставки товаров в Грузию – на 36,15%.

Ранее в ЦБ Азербайджана заявили, что Россия является одним из основных торговых партнеров Баку в ненефтегазовом секторе. В Центробанке страны не зафиксировали падения числа взаимных финансовых операций в последнее время.