Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил ненефтяной экспорт в Россию

Азербайджан нарастил ненефтяной экспорт в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Баку продолжают поддерживать высокий уровень торгового сотрудничества: поставки ненефтяной продукции из Азербайджана в Россию выросли за первое полугодие.

Объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в РФ вырос на 8,2% за первые шесть месяцев текущего года, информирует Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. 

Сообщается, что общий объем поставок товаров из Азербайджана в Россию составил $586 млн. 

Как отметили аналитики, экспорт в Турцию упал на 6,4% за январь-июнь, зато значительно выросли поставки товаров в Грузию – на 36,15%. 

Ранее в ЦБ Азербайджана заявили, что Россия является одним из основных торговых партнеров Баку в ненефтегазовом секторе. В Центробанке страны не зафиксировали падения числа взаимных финансовых операций в последнее время.

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