Вестник Кавказа

Представители Азербайджана, Узбекистана и стран Европы встретятся в Ташкенте

Представители Азербайджана, Узбекистана и стран Европы встретятся в Ташкенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Азербайджана, Узбекистана и стран Европы обсудят перспективы сотрудничества в рамках форума в Ташкенте.

В Ташкенте состоится форум "Азербайджан, Узбекистан, и Европа – сотрудничество ради общего развития", в котором примут участие официальные лица нескольких государств. 

Стороны намерены обсудить развитие диалога между странами Евразии. Мероприятие организовано центром Низами Гянджеви. 

Форум будет проходить с 18 по 20 августа. 

Напомним, что центр Низами Гянджеви также является организатором Глобального Бакинского форума, который проводится с 2013 года.

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