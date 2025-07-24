Представители Азербайджана, Узбекистана и стран Европы встретятся в Ташкенте

Представители Азербайджана, Узбекистана и стран Европы обсудят перспективы сотрудничества в рамках форума в Ташкенте.
В Ташкенте состоится форум "Азербайджан, Узбекистан, и Европа – сотрудничество ради общего развития", в котором примут участие официальные лица нескольких государств.
Стороны намерены обсудить развитие диалога между странами Евразии. Мероприятие организовано центром Низами Гянджеви.
Форум будет проходить с 18 по 20 августа.
Напомним, что центр Низами Гянджеви также является организатором Глобального Бакинского форума, который проводится с 2013 года.