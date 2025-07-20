Вестник Кавказа

Баку снова примет переговоры между Тель-Авивом и Дамаском – СМИ

Баку снова примет переговоры между Тель-Авивом и Дамаском – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Al-Hadath: Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку. Стороны намерены окончательно решить конфликт.

Израиль и Сирия намерены обсудить решение кризисной ситуации в Эс-Сувейде в ближайшее время. Баку станет площадкой для переговоров сторон, сообщает телеканал Al-Hadath. 

Сообщается, что за организацией переговоров между Дамаском и Тель-Авивом также стоят Турция и США. 

Источники Al-Hadath сообщают, что Тель-Авив по-прежнему намерен придерживаться жесткой линии на переговорах, подразумевающей силовые меры против Сирии. Израиль также настаивает на организации демилитаризованной зоны на юге арабской республики. 

Напомним, что 19 июля вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Сирией.

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