Баку снова примет переговоры между Тель-Авивом и Дамаском – СМИ

Al-Hadath: Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку. Стороны намерены окончательно решить конфликт.

Израиль и Сирия намерены обсудить решение кризисной ситуации в Эс-Сувейде в ближайшее время. Баку станет площадкой для переговоров сторон, сообщает телеканал Al-Hadath.

Сообщается, что за организацией переговоров между Дамаском и Тель-Авивом также стоят Турция и США.

Источники Al-Hadath сообщают, что Тель-Авив по-прежнему намерен придерживаться жесткой линии на переговорах, подразумевающей силовые меры против Сирии. Израиль также настаивает на организации демилитаризованной зоны на юге арабской республики.

Напомним, что 19 июля вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Сирией.