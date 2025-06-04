Баку и Ташкент обсудили конфликт Ирана и Израиля

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в регионе, двусторонние отношения и СМИД ОТГ.
Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым.
Как пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана, министры двух государств обсудили вопросы, связанные с израильско-иранским конфликтом.
Помимо этого, главы министерств поговорили о сотрудничестве в сфере безопасности, союзнических отношениях и предстоящий СМИД ОТГ в Стамбуле.