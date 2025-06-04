Вестник Кавказа

Баку и Ташкент обсудили конфликт Ирана и Израиля

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в регионе, двусторонние отношения и СМИД ОТГ.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым.

Как пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана, министры двух государств обсудили вопросы, связанные с израильско-иранским конфликтом.

Помимо этого, главы министерств поговорили о сотрудничестве в сфере безопасности, союзнических отношениях и предстоящий СМИД ОТГ в Стамбуле.
 

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