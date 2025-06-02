Вестник Кавказа

Из Ирана в Азербайджан эвакуировалось около 200 россиян

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Порядка 200 россиян пересекли ирано-азербайджанскую границу. В их числе ученые и музыканты симфонического оркестра.

Член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко заявила, что порядка 200 россиян прибыли в Азербайджан из Ирана на фоне ирано-израильского военного конфликта. 

По словам Сидоренко, в Азербайджане россиян ждали комфортабельные автобусы для трансфера в гостиницу в Баку. Также российским гражданам предложили питание и напитки. 

Отмечается, что в состав группы из 200 человек вошли ученые, которые прибыли в Иран в рамках проекта БРИКС. Также границу пересекли музыканты симфонического оркестра, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее в Азербайджан из Ирана экстренно эвакуировалась съемочная группа во главе с режиссером Федором Бондарчуком.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1070 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.