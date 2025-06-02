Из Ирана в Азербайджан эвакуировалось около 200 россиян

Порядка 200 россиян пересекли ирано-азербайджанскую границу. В их числе ученые и музыканты симфонического оркестра.

Член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко заявила, что порядка 200 россиян прибыли в Азербайджан из Ирана на фоне ирано-израильского военного конфликта.

По словам Сидоренко, в Азербайджане россиян ждали комфортабельные автобусы для трансфера в гостиницу в Баку. Также российским гражданам предложили питание и напитки.

Отмечается, что в состав группы из 200 человек вошли ученые, которые прибыли в Иран в рамках проекта БРИКС. Также границу пересекли музыканты симфонического оркестра, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее в Азербайджан из Ирана экстренно эвакуировалась съемочная группа во главе с режиссером Федором Бондарчуком.