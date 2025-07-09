Вестник Кавказа

Баку и Исламабад определили ключевые векторы экономического партнерства

© Фото: Министерство экономики Азербайджанской Республики
Перспективы сотрудничества были обсуждены азербайджанской и пакистанской стороной во время встречи в Исламабаде. Стороны намерены развивать двусторонние инвестиции в разработку месторождений нефти и газа, а также диверсифицировать сферы сотрудничества.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретил в столице Исламской Республики министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова. Высокопоставленные чиновники обсудили отношения стран и приоритетные сферы в вопросах экономического партнерства.

Потенциал коопераций Азербайджана и Пакистана может быть осуществлен посредством активации перекрестных инвестиционных потоков. Шариф подтвердил готовность воплотить инициативу по учреждению инвесткомпании на условиях равного долевого участия.

Было также предложено расширение проектной деятельности государственной нефтегазовой компании Азербайджанской Республики SOCAR в добыче энергоносителей на базе Пакистана. Пакистанский премьер отметил интерес Баку к нефтепроводу "Белая нефть".

Со своей стороны, Джаббаров обозначил перспективу диверсификации направлений инвестиций, выделив оборонно-промышленный комплекс, нефтегазовый сектор, инфраструктуру и сельское хозяйство.  

