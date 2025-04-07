Baku Expo Center принимает II Тюркскую торговую выставку

В Бакинском экспоцентре сегодня стартовала II Тюркская торговая выставка, в работе которой принимают участие компании из 11 стран, представляющие свои возможности более чем в 20 областях промышленности.

Baku Expo Center принимает большое мероприятие – здесь сегодня стартовала II Тюркская торговая выставка-форум и выставка торгово-инвестиционного сотрудничества тюркских государств, которую организовали Ассоциация субъектов и клубов малого и среднего бизнеса (KOBSKA) и компания ROK Expo в партнерстве с Агентством развития малого и среднего бизнеса и Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это крупнейшая бизнес-платформа тюркского мира, которую поддерживют госструктуры Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра. Она нацелена на развитие торговли, промышленности, инвестиций, технологий и услуг между тюркскими странами, а также маркетинг этих услуг в других частях мира, передает АЗЕРТАДЖ.

Ожидается, что в работе выставки будут участвовать компании из 11 стран, которые представят на ней свою продукцию и технологии. В ходе работы выставку посетят представители свыше 20 государств.

Здесь можно будет познакомиться не только с реальной продукцией, но и с технологиями более чем в 20 областях промышленности, узнать об инвестиционных возможностях разных стран, изучить их ключевые секторы. Помимо этого, в ходе обсуждений с экспертами-докладчиками можно поучаствовать в двусторонних франчайзинговых встречах, посвященных развитию стратегических партнерств между компаниями и созданию общих брендов тюркских стран, говорится в сообщении организаторов.

Продлится выставка до 12 июня.