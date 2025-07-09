Азербайджанский ненефтяной экспорт вырос на 6,6% за 10 месяцев

Экспорт азербайджанской ненефтяной продукции увеличился на 6,6% за период январь-октябрь текущего года и составил $2,99 млрд.

Рост азербайджанского экспорта в ненефтяном секторе составил 6,6% за период 10 месяцев 2025 года, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Доходы составили $2,99 млрд, сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Экспорт продовольственных товаров за этот же период увеличился на 19,8% и составил $962,1 млн, также добавили в ЦАЭРК.

Экспорт в сфере сельского хозяйства за январь-октябрь 2025 года составил $769,7 млн и увеличился на 27,5%.

Лидерами по экспорту в ненефтяном секторе оказались – золото $276,8 млн, овощи и фрукты, преимущественно хурма и томаты $32,7 и 159,8 млн, а также карбамид с показателем $153 млн.

В основном поставки азербайджанских товаров осуществлялись в Российскую Федерацию, Турцию, Швейцарию и Грузию.