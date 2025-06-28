Вестник Кавказа

Азербайджан экспортировал газа в Турцию почти на $900 млн

Азербайджан экспортировал газа в Турцию почти на $900 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За январь-апрель 2025 года Азербайджан поставил в Турцию газа на $900 млн.

Объем экспорта газа из Азербайджана в Турцию составил около 3,2 млрд кубометров за первые четыре месяца года. Республике поставки "голубого топлива" принесли почти $900 млн, сообщает статистическое ведомство Азербайджана. 

Сообщается, что рост поставок составил порядка 4 млн кубометров по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Однако в денежном выражении экспорт упал более чем на $100 млн. 

Общий экспорт "голубого топлива" Азербайджана за январь-апрель составил более 8 млрд кубометров, что принесло в казну страны свыше $3 млрд.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.