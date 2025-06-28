Азербайджан экспортировал газа в Турцию почти на $900 млн

За январь-апрель 2025 года Азербайджан поставил в Турцию газа на $900 млн.

Объем экспорта газа из Азербайджана в Турцию составил около 3,2 млрд кубометров за первые четыре месяца года. Республике поставки "голубого топлива" принесли почти $900 млн, сообщает статистическое ведомство Азербайджана.

Сообщается, что рост поставок составил порядка 4 млн кубометров по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Однако в денежном выражении экспорт упал более чем на $100 млн.

Общий экспорт "голубого топлива" Азербайджана за январь-апрель составил более 8 млрд кубометров, что принесло в казну страны свыше $3 млрд.