Вестник Кавказа

Азербайджанский дзюдоист стал лучшим в турнире Большого шлема

Азербайджанский дзюдоист стал лучшим в турнире Большого шлема
© Фото: Федерация дзюдо Азербайджана
Судьи турнира по дзюдо, стартовавшего в столице Узбекистана Душанбе в серии Большого шлема, признали лучшим в весовой категории 60 кг азербайджанского спортсмена Балабея Агаева.

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) сегодня стал победителем турнира серии Большого шлема, стартовавшего в столице Таджикистана Душанбе.

Высокий рейтинг позволил спортсмену пропустить первый круг, и вступив в бой в полуфинале, он одержал победу над монольским спортсменом Ариунболдом Энтейваном. В финале азербайджанский мастер татами сразился с представителем Таджикистана Мехржодом Суфиевым, но оказался значительно сильнее, передает Sputnik Азербайджан.

Еще один азербайджанский дзюдоист, Яшар Наджафов, выступающий в весовой категории до 66 кг, остановился в шаге от бронзы - победив в четвертьфинале казахстанского спортсмена Нурмухамета Ботабая, в полуфинале он потерпел поражение от таджикистанского дзюдоиста Обида Джебова, не устоял он и в поединке за третье место, проиграв представителю Узбекистана Артему Штурбабину.

В дальнейшем на соревнованиях в Душанбе выступят Вусал Галандарзаде (73 кг), Сулейман Шукуров (81 кг), Эльджан Гаджиев и Вугар Талыбов (90 кг) и Джамал Гамзатханов (свыше 100 кг).

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