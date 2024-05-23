Вестник Кавказа

Зелим Коцоев завоевал серебро ЧЕ по дзюдо

Зелим Коцоев завоевал серебро ЧЕ по дзюдо
© Фото: сайт чемпионата Европы по дзюдо в Монпелье
Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев стал серебряным призером чемпионата Европы, который проходит в столице Черногории Подгорице. В общей сложности в копилке сборной Азербайджана теперь пять медалей.

Представитель азербайджанской сборной Зелим Коцоев взял "серебро" на первенстве Европы по дзюдо.

Чемпионат проходит в столице Черногории – городе Подгорице.

Коцоев, участвующий в поединках в весовой категории до 100 кг, в финальной схватке сразился со спортсменом из Грузии Ильей Суламанидзе и уступил ему.

Стоит отметить, что почти год назад в финале Олимпиады в Париже Коцоев также боролся с Суламанидзе, в тот раз взял верх азербайджанский спортсмен: Коцоев стал олимпийским чемпионом.

Напомним, ранее члены азербайджанской сборной Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) стали бронзовыми призерами чемпионата в Подгорице.

В общей сложности на чемпионате Европы от Азербайджана выступают 15 дзюдоистов (в том числе девять мужчин и шесть женщин) в 12 весовых категориях. Сборной также предстоят соревнования смешанных команд.

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