Вестник Кавказа

Азербайджанские гимнастки взяли "золото" в групповых упражнениях

Азербайджанские гимнастки взяли "золото" в групповых упражнениях
© Фото: Trend
Сборная Азербайджана признана лучшей в групповых упражнениях на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку – спортсменки соревновались во взрослой категории с 5 лентами, 3 мячами и 2 обручами.

Сегодня, во второй день Кубка Европы по художественной гимнастике, проходящего в столице Азербайджана, первое место на пьедестале почета заняли азербайджанские спортсменки.

На соревнованиях в групповых упражнениях гимнастки соревновались во взрослой возрастной категории с 5 лентами, а также 3 мячами и 2 обручами, и сборная страны, выступившая с 3 мячами и 2 обручами, была признана судьями лучшей и была удостоена золотой медали, сообщает Trend.

Второе место в этой категории заняла украинская команда, итальянская сборная удостоилась бронзы.

А вот в групповых упражнениях среди взрослых с 5 лентами сборная Италии стала сильнейшей – она завоевала золотую медаль, на втором месте - сборная Эстонии, сборная Болгарии получила бронзовую медаль.

Азербайджанская сборная в число призеров не вошла.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кубок Европы по художественной гимнастике открылся в Баку

Кубок Европы по художественной гимнастике открылся в Баку

В Баку завершается Кубок мира по художественной гимнастике

В Баку завершается Кубок мира по художественной гимнастике

Баку принимает Кубок мира по художественной гимнастике

Баку принимает Кубок мира по художественной гимнастике

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку

Открытый международный кубок по художественной гимнастике завершился в Баку

Открытый международный кубок по художественной гимнастике завершился в Баку

Гимнастки из Азербайджана дважды поднимались на пьедестал почета

Гимнастки из Азербайджана дважды поднимались на пьедестал почета

Винер ушла с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Винер ушла с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Бывшая гимнастка Агамирова начинает тренерскую карьеру в Азербайджане

Бывшая гимнастка Агамирова начинает тренерскую карьеру в Азербайджане

Винер не войдет в президиум Федерации гимнастики России

Винер не войдет в президиум Федерации гимнастики России

Турнир по художественной гимнастике продолжается в Губе

Турнир по художественной гимнастике продолжается в Губе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы