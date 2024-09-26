Азербайджанские гимнастки взяли "золото" в групповых упражнениях

Сборная Азербайджана признана лучшей в групповых упражнениях на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку – спортсменки соревновались во взрослой категории с 5 лентами, 3 мячами и 2 обручами.

Сегодня, во второй день Кубка Европы по художественной гимнастике, проходящего в столице Азербайджана, первое место на пьедестале почета заняли азербайджанские спортсменки.

На соревнованиях в групповых упражнениях гимнастки соревновались во взрослой возрастной категории с 5 лентами, а также 3 мячами и 2 обручами, и сборная страны, выступившая с 3 мячами и 2 обручами, была признана судьями лучшей и была удостоена золотой медали, сообщает Trend.

Второе место в этой категории заняла украинская команда, итальянская сборная удостоилась бронзы.

А вот в групповых упражнениях среди взрослых с 5 лентами сборная Италии стала сильнейшей – она завоевала золотую медаль, на втором месте - сборная Эстонии, сборная Болгарии получила бронзовую медаль.

Азербайджанская сборная в число призеров не вошла.