Азербайджанские дзюдоисты с успехом открыли чемпионат Европы

На чемпионате Европы среди юниоров в первый день соревнований дзюдоисты из Азербайджана завоевали шесть медалей разного достоинства, включая три золотые.

Чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров открылся в четверг в Скопье, Северная Македония. Азербайджанские спортсмены завоевали шесть медалей в день открытия соревнований.

Чемпионами в своих весовых категориях стали дзюдоисты Анар Гулиев (категория 50 кг), Расул Ализаде (55 кг) и Зейд Алескеров (60 кг).

Серебро на соревнованиях взяла Нармин Агамирзазаде (48 кг), еще две азербайджанские дзюдоистки Гюльшан Гусейнова (44 кг) и Лейла Алекберова (48 кг) стали обладательницами бронзовых наград.

По итогам первого дня чемпионата сборная Азербайджана занимает первое место в общекомандном зачете по количеству медалей.

Всего на состязаниях в Скопье в четверг выступили девять азербайджанских спортсменов.