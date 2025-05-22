Азербайджанские боксеры сразятся за Кубок мира в Казахстане

Столица Казахстана уже через неделю впервые в истории примет этап соревнований за Кубок мира по боксу, победитель которого будет определяться по сумме очков на всех этапах состязаний в каждой весовой категории.

В Астане с 30 июня по 6 июля пройдет Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин, сообщили сегодня в акимате казахстанской столицы.

Планируется, что в соревнованиях примут участие около 300 мастеров кожаной перчатки из 30 стран мира – соревнования олимпийской организации World Boxing пройдут в Казахстане впервые, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Команды из разных стран, в том числе и Азербайджана, уже начали прибывать в Астану, чтобы пройти здесь акклиматизацию и совместные учебно-тренировочные сборы.

Сейчас азербайджанская сборная проходит в Астане совместную подготовку со спортсменами из Сербии, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, США, Канады и Казахстана.

Предстоящие соревнования обещают стать зрелищными – за Кубок мира спортсмены борются в несколько этапов в течение года, и казахстанский этап не станет исключением – за золото в каждой весовой категории золотой призер получит 300 очков, серебряный - 200, а бронзовый - 150 баллов.