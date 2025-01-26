Вестник Кавказа

Азербайджан завоевал два золота на турнире Большого шлема по дзюдо

Азербайджан завоевал два золота на турнире Большого шлема по дзюдо
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Таджикистане завершился турнир Большого шлема по дзюдо. Сборная Азербайджана на соревнованиях завоевала 4 медали.

В столице Таджикистана Душанбе подошел к концу турнир Большого шлема среди дзюдоистов. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 27 государств.

По итогам турнира азербайджанская команда завоевала четыре медали. Из них две оказались наградами высшей пробы, а еще две – серебряными. Сборная стала второй в общем зачете.

Отмечается, что победу на соревнованиях по дзюдо одержали хозяева – сборная Таджикистана. На ее счету 11 наград, из которых четыре стали золотыми.

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