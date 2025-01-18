Вестник Кавказа

Азербайджан заявил о готовности инвестировать в зеленую энергетику Вьетнама

Ветряки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана заявил о готовности вкладываться в возобновляемые виды энергии Вьетнама. Страны также имеют большой потенциал сотрудничества в различных сферах.

Азербайджан готов инвестировать в возобновляемые виды энергии во Вьетнаме, заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан и Вьетнам имеют большой потенциал сотрудничества в оборонной сфере, а также торговом, экономическом, культурном, образовательном, энергетическом, транспортном и других направлениях.

"В обеих странах это направление промышленности достаточно развито, и объединение здесь усилий, создание совместных предприятий и взаимодействие могут принести пользу"

- Ильхам Алиев

Кроме того, он выразил удовлетворение от взаимодействия двух стран в международных организациях.

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