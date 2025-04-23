Ильхам Алиев провел переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам провели переговоры в узком составе. То Лам прибыл в Баку сегодня.

В Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в узком составе.

После нее стартовала встреча Ильхама Алиева с То Ламом в расширенном составе.

Генсекретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Баку с государственным визитом сегодня. В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана и Вьетнама, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. То Лама и его супругу Но Фон Ли встречали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Затем состоялась церемония официальной встречи То Лама. На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в его честь выстроился почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили генсекретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама и его супругу. Начальник почетного караула отдал рапорт То Ламу. Затем прозвучали государственные гимны Вьетнама и Азербайджана. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Ильхамом Алиевым и То Ламом.