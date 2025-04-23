Вестник Кавказа

Ильхам Алиев провел переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама

Ильхам Алиев провел переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам провели переговоры в узком составе. То Лам прибыл в Баку сегодня.

В Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в узком составе.

После нее стартовала встреча Ильхама Алиева с То Ламом в расширенном составе.

Генсекретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Баку с государственным визитом сегодня. В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана и Вьетнама, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. То Лама и его супругу Но Фон Ли встречали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Затем состоялась церемония официальной встречи То Лама. На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в его честь выстроился почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили генсекретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама и его супругу. Начальник почетного караула отдал рапорт То Ламу. Затем прозвучали государственные гимны Вьетнама и Азербайджана. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Ильхамом Алиевым и То Ламом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Ильхам Алиев провел переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самолет Вучича сел на дозаправку в Баку по пути в Москву

Самолет Вучича сел на дозаправку в Баку по пути в Москву

В МИД Азербайджана прошла встреча с делегацией МИД Ирака

В МИД Азербайджана прошла встреча с делегацией МИД Ирака

АБР обсуждает с Азербайджаном пятилетнюю стратегию

АБР обсуждает с Азербайджаном пятилетнюю стратегию

Азербайджанский Шагдаг будет принимать чемпионаты мира по горнолыжному спорту

Азербайджанский Шагдаг будет принимать чемпионаты мира по горнолыжному спорту

Азербайджан будет укреплять военное сотрудничество с Венгрией

Азербайджан будет укреплять военное сотрудничество с Венгрией

Азербайджан будет сотрудничать с Пакистаном в таможенной сфере

Азербайджан будет сотрудничать с Пакистаном в таможенной сфере

Агрогородок в Агдамском районе вырастет при поддержке Беларуси

Агрогородок в Агдамском районе вырастет при поддержке Беларуси

Азербайджан заинтересован в покупке газовой электростанции в Турции

Азербайджан заинтересован в покупке газовой электростанции в Турции

Баку рассчитывает на скорое открытие посольства в Ханое – посол

Баку рассчитывает на скорое открытие посольства в Ханое – посол

Шахматный турнир памяти Гейдара Алиева провели в Турции

Шахматный турнир памяти Гейдара Алиева провели в Турции

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы