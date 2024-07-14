Россию и Азербайджан посетит Генсек ЦК Компартии Вьетнама

С 5 по 12 мая Генсек ЦК Компартии Вьетнама совершит турне, в рамках которого посетит Россию, Азербайджан, Беларусь и Казахстан. Он примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

МИД Вьетнама сообщает, что на следующей неделе визиты в ряд стран, включая Россию, совершит генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

"То Лам с супругой во главе высокопоставленной вьетнамской делегации с 5 по 12 мая 2025 года посетит Республику Казахстан с государственным визитом, Азербайджанскую Республику с государственным визитом, Российскую Федерацию с официальным визитом и примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне"

– МИД Вьетнама

Также То Лам побывает в Беларуси. Все визиты совершаются по приглашениям президентов стран: Касым-Жомарта Токаева, Ильхама Алиева, Владимира Путина и Александра Лукашенко.