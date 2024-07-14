Вестник Кавказа

Россию и Азербайджан посетит Генсек ЦК Компартии Вьетнама

Россию и Азербайджан посетит Генсек ЦК Компартии Вьетнама
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 5 по 12 мая Генсек ЦК Компартии Вьетнама совершит турне, в рамках которого посетит Россию, Азербайджан, Беларусь и Казахстан. Он примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

МИД Вьетнама сообщает, что на следующей неделе визиты в ряд стран, включая Россию, совершит генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

"То Лам с супругой во главе высокопоставленной вьетнамской делегации с 5 по 12 мая 2025 года посетит Республику Казахстан с государственным визитом, Азербайджанскую Республику с государственным визитом, Российскую Федерацию с официальным визитом и примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне"

– МИД Вьетнама

Также То Лам побывает в Беларуси. Все визиты совершаются по приглашениям президентов стран: Касым-Жомарта Токаева, Ильхама Алиева, Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1675 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израильская El Al возвращает в расписание авиарейсы в Москву

Израильская El Al возвращает в расписание авиарейсы в Москву

Лейла Алиева посетила Вьетнам

Лейла Алиева посетила Вьетнам

Событием сезона назвали утрату Абхазией популярности

Событием сезона назвали утрату Абхазией популярности

В мае из России начнут летать чартеры во Вьетнам

В мае из России начнут летать чартеры во Вьетнам

Что такое спешелти кофе?

Что такое спешелти кофе?

Актау и Дананг стали городами-побратимами

Актау и Дананг стали городами-побратимами

Отдых в Абхазии подешевел в октябре

Отдых в Абхазии подешевел в октябре

Сборная России по футболу разгромила Вьетнам в Ханое

Сборная России по футболу разгромила Вьетнам в Ханое

Российские футболисты сыграют с двумя азиатскими сборными

Российские футболисты сыграют с двумя азиатскими сборными

Названы самые опасные для российских туристов страны

Названы самые опасные для российских туристов страны

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы