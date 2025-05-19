Азербайджан возобновил полеты в Израиль

"Азербайджанские авиалинии" возобновили выполнение рейсов Баку-Тель-Авив. Полеты были приостановлены в связи с конфликтом Ирана и Израиля.

Национальная авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" объявила о возобновлении полетов по маршруту Баку-Тель-Авив, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы в Израиль были временно приостановлены из-за конфликта между Израилем и Ираном и закрытием воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока.

В AZAL подчеркнули, что ситуация в регионе в настоящее время стабилизировалась, что позволяет возобновить выполнение авиарейсов в израильские города.

Ранее "Азербайджанские авиалинии" в связи с обострением обстановке на Ближнем Востоке временно приостановила рейсы из Баку в Тель-Авив с 18 по 30 июня.