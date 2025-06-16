Росавиация продлила запрет на полеты в Израиль

Российским авиакомпаниям продлили запреты на полеты в Израиль. Росавиация также скорректировала запреты на полеты в страны Ближнего Востока.

Росавиация сообщила о продлении запрета на ночные полеты в Израиль российским авиаперевозчикам. В ведомстве уточнили, что введенные ранее ограничения продлены до 12 июля.

Отмечается, что полеты в Израиль запрещено совершать в период с 1:00 до 7:00 мск, решение о выполнении рейсов в остальное время следует принимать с учетом рекомендаций.

Помимо этого, Росавиация обновила запреты на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Иордании. Так, ограничения российским компаниям продлили до 4 июля.

Кроме того, в ведомстве заявили о снятии временного запрета на использование воздушного пространства Катара. Таким образом, полеты в эту страну перевозчикам разрешены.