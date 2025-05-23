Азербайджан вернет в Ходжалы еще 400 семей

В этом году в Азербайджане продолжится возвращение жителей в Ходжалы. До конца 2025 года в город вернутся еще 400 семей.

Ведется возвращение жителей в Ходжалинский район Азербайджана, рассказал спецпредставитель президента АР в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума в Ходжалы.

Форум проходит с 19 по 21 июля, участие в нем принимают около 140 зарубежных гостей из 52 стран мира, а также представители международных организаций и информагентств.

Эльчин Юсубов сообщил, что в настоящее время в город Ходжалы, села Баллыджа, Тезебина и Ханъюрду вернулись почти 1500 человек ­– 327 семей, добавил он.

Возвращение населения ведется и в другие освобожденные и восстанавливаемые населенные пункты Азербайджана.