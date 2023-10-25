Азербайджан установит новый КПП в Зангезурском коридоре

В Азербайджане занимаются развитием проекта Зангезурский коридор. Планируется строительство КПП в Агбанде.
О планах по созданию в Зангезурском коридоре нового КПП сообщил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.
"Азербайджанским государством ведутся работы в направлении ввода в эксплуатацию и развития Зангезурского коридора. Как таможенная служба, мы также участвуем в процессе. В Зангезурском коридоре ведутся работы, в том числе по развитию пунктов пропуска. По окончании проектных работ начнется процесс строительства"
– Шахин Багиров
Речь идет о возведении пропускного пункта в Агбанде, Зангиланский район.
Ранее в районе Агбанда стартовало строительство моста, который позволит связать Нахичевань и Азербайджан через Иран.
Читайте нас в Дзен Новости Google News