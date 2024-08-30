Вестник Кавказа

Урожай кукурузы собирают в Чечне

Урожай кукурузы собирают в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чеченские аграрии начали собирать урожай кукурузы, подробности о ходе процесса, объемах и посевных площадях рассказали в Минсельхозе республики.

Сбор урожая кукурузы начался на полях Чечни, сообщает региональный Минсельхоз.

В ведомстве уточнили, что кукурузой по всей республике засеяно более 11,4 тыс га.

"На сегодняшний день убрана кукуруза на площади 2 тыс 500 гектаров, валовой сбор составил 8 тыс т"

– министерство

В ведомстве уточнили, что на территории республики установилась благоприятная погода, благодаря чему аграрии начали сбор в запланированные сроки.

В Минсельхозе добавили, что собираемая кукуруза была выращена по большей части из семян отечественной селекции, произведенных в Краснодаре.

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