Урожай кукурузы собирают в Чечне

Чеченские аграрии начали собирать урожай кукурузы, подробности о ходе процесса, объемах и посевных площадях рассказали в Минсельхозе республики.
Сбор урожая кукурузы начался на полях Чечни, сообщает региональный Минсельхоз.
В ведомстве уточнили, что кукурузой по всей республике засеяно более 11,4 тыс га.
"На сегодняшний день убрана кукуруза на площади 2 тыс 500 гектаров, валовой сбор составил 8 тыс т"
– министерство
В ведомстве уточнили, что на территории республики установилась благоприятная погода, благодаря чему аграрии начали сбор в запланированные сроки.
В Минсельхозе добавили, что собираемая кукуруза была выращена по большей части из семян отечественной селекции, произведенных в Краснодаре.