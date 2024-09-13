Перепись населения стартовала в высокогорье Грузии

В Грузии в отдаленных высокогорных регионах началась перепись населения. На остальной территории страны перепись начнется в ноябре.

В высокогорье Грузии стартовала перепись населения, ее проводят раньше срока из-за возможных проблем с транспортной доступностью сел, которые могут возникнуть с ухудшением погодных условий, информирует Национальная служба статистики "Сакстат".

Перепись в высокогорье проводится с 18 сентября по 8 октября. На остальной территории Грузии всеобщая перепись населения откроется 14 ноября, завершить ее планируют 19 декабря. Перепись в 2024 году проводится с помощью планшетных компьютеров, кроме того, жители могут самостоятельно оставить свои данные онлайн на сайте "Сакстата".

Параллельно в стране пройдет сельскохозяйственная перепись. Бюджет на обе переписи составил 29,2 млн лари (почти $11 млн).

Результаты переписи населения можно будет узнать следующим летом - предварительные, летом 2026 года - окончательные.

Согласно данным переписи, проведенной 10 лет назад, в Грузии проживает более 3,7 млн человек.