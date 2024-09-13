Вестник Кавказа

Юный золотоискатель найден живым в шахтах в Казахстане

Юный золотоискатель найден живым в шахтах в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане несколько дней полиция искала 17-летнего подростка. В результате юношу нашли в шахте - он искал золото.

В Степногорске в Казахстане правоохранители спустя несколько дней нашли живым ранее пропавшего без вести 17-летнего подростка. Он спустился в шахту на поиски золота.

Подросток пропускал школьные занятия с 13 сентября, заявление в полицию о пропаже юноши поступило 16 сентября, с этого дня начались поиски. Правоохранители смогли узнать, что он спустился на нижние горизонты шахты в поселке Бестобе.

"17 сентября местонахождение несовершеннолетнего было установлено, и он благополучно передан родным. Юноша пояснил, что спустился в шахты, чтобы найти золото"

– департамент полиции Акмолинской области

Административное наказание ждет как молодого человека - за незаконное проникновение на охраняемый объект, так и его родителей - за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.

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