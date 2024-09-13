Юный золотоискатель найден живым в шахтах в Казахстане

В Степногорске в Казахстане правоохранители спустя несколько дней нашли живым ранее пропавшего без вести 17-летнего подростка. Он спустился в шахту на поиски золота.
Подросток пропускал школьные занятия с 13 сентября, заявление в полицию о пропаже юноши поступило 16 сентября, с этого дня начались поиски. Правоохранители смогли узнать, что он спустился на нижние горизонты шахты в поселке Бестобе.
"17 сентября местонахождение несовершеннолетнего было установлено, и он благополучно передан родным. Юноша пояснил, что спустился в шахты, чтобы найти золото"
– департамент полиции Акмолинской области
Административное наказание ждет как молодого человека - за незаконное проникновение на охраняемый объект, так и его родителей - за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.