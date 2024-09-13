Вестник Кавказа

Шахтер погиб при обрушении шахты в Казахстане

Шахтер погиб при обрушении шахты в Казахстане
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
На одной из шахт, расположенных на юге Казахстана, сегодня обрушилась горная масса. ЧП унесло жизнь одного человека.

В южной части Казахстана в четверг обрушилась шахта, в результате чего под завалами оказались несколько шахтеров. Об этом рассказали в компании "Группа KAZ Minerals".

ЧП случилось на Орловской шахте, которая находится в Абайской области.

"19 сентября 2024 года <...> получили травмы двое работников предприятия. Предварительная причина - обрушение горной массы"

– пресс-служба компании

Пострадавших работников отвезли в больницу. Один из них впоследствии скончался, а второму оказали медпомощь и отпустили домой. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. Расследованием инцидента занимается специально созданная комиссия.

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