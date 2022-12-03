Вестник Кавказа

Обвал на золотом руднике в Казахстане: под завалами остается рабочий

Обвал на золотом руднике в Казахстане: под завалами остается рабочий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП случилось на одном из рудников, где добывают золото, на юге Казахстана. Возможно в результате погиб человек, однако спасательная операция продолжается.

Горная порода обрушилась на ГОК компании "АК Алтыналмас", расположенном на юге Казахстана, в Жамбылской области, рассказали в ее пресс-службе.

На месте событий уже действуют спасатели. Однако точка, где случился обвал, находится в труднодоступном месте. Кроме того, горная порода нестабильна и продолжает осыпаться. Поэтому поисковая операция затруднена, однако она продолжается.

Причину обвала и детали выяснят специалисты.

Напомним, "АК Алтыналмас" числится в тройке лидеров по производству золота в Казахстане.

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